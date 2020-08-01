Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет

14:03 | 11.08.2020

Фото: stolica-s.su

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, поднялся за минувшие сутки на 0,1 пункт и составил 0,98 балла.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 8 августа – 178; 9 августа – 184; 10 августа – 179; 11 августа – 168. Сумма – 709.



Дата – количество заболевших: 4 августа – 182; 5 августа – 181; 6 августа – 183; 7 августа – 180. Сумма – 726.



Rt – 709/726=0,98



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 168 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 22 614 случаев новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»