В Екатеринбурге пропал подросток

13:43 | 11.08.2020

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге пропал 15-летний Вячеслав Арбузов. Как отмечает поисковой отряд «Прорыв», о пропаже ребенка стало известно сегодня.



Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, голубые глаза, светлые короткие волосы. На момент пропажи он был одет в белую футболку с рисунком и брюки светло-серого цвета.



Если вы видели пропавшего мальчика – сообщите об этом руководителю отряда Наталии по номеру телефона 89000440220.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»