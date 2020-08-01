ХК «Автомобилист» проведёт матч с «Амуром»

13:30 | 11.08.2020

Сегодня, 11 августа, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в рамках предсезонного турнира проведёт встречу с «Амуром». Начало игры в 15:00.



Посмотреть матч можно будет на КХЛ-ТВ, КХЛ-ТВ HD, “Матч-Страна” и официальном Youtube-канале КХЛ.





Напомним, турнир «Мемориал Ромазана» начался для свердловчан вчера, 10 августа. Команда обыграла «Металлург» со счётом 2:3. Следующий матч, после сегодняшнего, она проведёт в четверг, 13 августа, в 15.00 с «Сибирью».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»