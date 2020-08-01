4 945 новых случаев коронавируса выявлено в РФ

12:53 | 11.08.2020

Фото: Andrew Theodorakis / Getty Images

За последние сутки в России выявлено 4 945 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 130 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 494 человека.



Больше всего новых заражённых зафиксировано в Москве (694), Свердловской области (168) и Санкт-Петербурге (157).



Всего на сегодняшний день в России выявлено 897 599 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 15 131 летальный исход, выздоровело 703 175 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»