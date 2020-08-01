В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 113 человек

12:46 | 11.08.2020

Фото: АГН «Москва»

По данным на 11 августа, за последние сутки в Екатеринбурге зарегистрировали ещё 113 случаев новой коронавирусной инфекции.



За сутки в Свердловской области зарегистрировали 168 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 22614 человек. Зафиксировано ещё пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 342. Выписано 82 человека. Общее число вылечившихся достигло 18642.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»