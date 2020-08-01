Ещё пять человек с COVID-19 скончались в Свердловской области

12:36 | 11.08.2020

В Свердловской области зарегистрировали ещё пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев достигло 342.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 168 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 22614 человек. Выписано 82 человека. Общее число вылечившихся достигло 18642.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»