Новости дня
12:34 | 11.08.2020
Фото: РИА Новости
Свыше 22,6 тысяч свердловчан заразились коронавирусом
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+113), Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, Рефтинского, Тавды, Кушвы, Качканара, Красноуральска, Полевского, Нижнего Тагила, Горноуральского городского округа, Нижней Салды, ЗАТО Свободный, Невьянска, Кировграда, Первоуральска, Нижнесергинского района, Североуральска и Серова.
Состояние 110 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 323. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 82 человека. Общее число вылечившихся достигло 18642. Зарегистрировано ещё пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 342.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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