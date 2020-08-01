Свыше 22,6 тысяч свердловчан заразились коронавирусом

12:34 | 11.08.2020

Фото: РИА Новости

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 168 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 22614 человек.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+113), Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, Рефтинского, Тавды, Кушвы, Качканара, Красноуральска, Полевского, Нижнего Тагила, Горноуральского городского округа, Нижней Салды, ЗАТО Свободный, Невьянска, Кировграда, Первоуральска, Нижнесергинского района, Североуральска и Серова.



Состояние 110 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 323. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 82 человека. Общее число вылечившихся достигло 18642. Зарегистрировано ещё пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 342.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»