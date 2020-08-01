В Екатеринбурге горел банный комплекс

11:57 | 11.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Екатеринбурге произошёл пожар в банном комплексе на проспекте Космонавтов, 143. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.



Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 05:29. Причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки.



На месте работали 14 спасателей и три единицы техники. В 05:55 огонь был локализован, в 06:18 ликвидировано открытое горение. Проливка и разборка сгоревших конструкций завершены в 08:40.



Установлено, что огнём повреждены кровля, перегородки и перекрытие двухэтажного банного комплекса. Пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»