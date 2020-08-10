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11:17 | 11.08.2020

Фото: Фёдор Серков / Екатеринбург.рф

Звание «Почётного гражданина Екатеринбурга» получил главный эпидемиолог

Сегодня, 11 августа, звание «Почётного гражданина Екатеринбурга» получил главный эпидемиолог города Александр Харитонов. Этот вопрос обсуждался тайно депутатами гордумы на внеочередном заседании.

Предложение провести голосование в закрытом режиме высказал вице-спикер Виктор Тестов, его поддержали 22 из 28 присутствующих депутатов, на чём трансляция была прекращена.

Помимо Харитонова, на звание претендовали глава Русской медной компании Игорь Алтушкин и гендиректор машзавода имени Калинина Николай Клейн. Алтушкин и Клейн отказывались от этой номинации и предлагали вместо себя выдвинуть кандидатуру уважаемого в городе медика.

По информации URA.RU, рассмотрение вопроса было конфликтным: в частности, депутат Дмитрий Сергин предложил рассмотреть кандидатуры только Алтушкина и Клейна, а также отметил, что, если и поощрять врачей, то не руководящий состав, а рядовых работников.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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