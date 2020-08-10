11:17 | 11.08.2020

Фото: Фёдор Серков / Екатеринбург.рф

Сегодня, 11 августа, звание «Почётного гражданина Екатеринбурга» получил главный эпидемиолог города Александр Харитонов. Этот вопрос обсуждался тайно депутатами гордумы на внеочередном заседании.



Предложение провести голосование в закрытом режиме высказал вице-спикер Виктор Тестов, его поддержали 22 из 28 присутствующих депутатов, на чём трансляция была прекращена.



Помимо Харитонова, на звание претендовали глава Русской медной компании Игорь Алтушкин и гендиректор машзавода имени Калинина Николай Клейн. Алтушкин и Клейн отказывались от этой номинации и предлагали вместо себя выдвинуть кандидатуру уважаемого в городе медика.



По информации URA.RU, рассмотрение вопроса было конфликтным: в частности, депутат Дмитрий Сергин предложил рассмотреть кандидатуры только Алтушкина и Клейна, а также отметил, что, если и поощрять врачей, то не руководящий состав, а рядовых работников.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»