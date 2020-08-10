 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

10:14 | 11.08.2020

Фото: Уральский государственный медицинский университет

На Урале скончался молодой учёный медицинского университета

Скончался молодой учёный, доктор медицинских наук, Лауреат премии Губернатора Свердловской области Михаил Гилёв. Об этом сообщила администрация Уральского государственного медицинского университета. Мужчина ушёл из жизни 8 августа.

В университете с 2019 года Михаил Гилев исполнял обязанности заведующего кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии.

Администрация также рассказала, что Михаил Гилёв родился в 1987 году в Свердловске. Уральскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело» Михаил Васильевич окончил с отличием и решил связать свой дальнейший профессиональный путь с травматологией и ортопедией. Именно по этой специальности он был рекомендован к поступлению в ординатуру, которую окончил в 2012 году.

В 32 года молодой учёный стал доктором медицинских наук. Михаил Гилёв был автором более 175 научных работ, в том числе 23 патентов РФ на изобретения, двух международных патентов Евразийского сообщества.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

11:39 | 11.08.2020
На двух свердловских дорогах раньше времени завершили ремонт

11:17 | 11.08.2020
Звание «Почётного гражданина Екатеринбурга» получил главный эпидемиолог

10:58 | 11.08.2020
Пять миллионов рублей потратят на праздничный салют в Екатеринбурге

10:39 | 11.08.2020
Заключённого на Урале осудили за угрозу применения насилия в отношении сотрудника ИК

10:14 | 11.08.2020
На Урале скончался молодой учёный медицинского университета

09:51 | 11.08.2020
У свердловской компании за долг арестовали машину

09:27 | 11.08.2020
В уральском посёлке горела автомойка

09:06 | 11.08.2020
Свердловский «Автомобилист» со счётом 2:3 одержал победу над «Металлургом»

10.08.2020

23:38 | 10.08.2020
«Урал» уступил «Динамо» на матче в Екатеринбурге

20:50 | 10.08.2020
В Екатеринбурге задержали пять рейсов авиакомпании «Руслайн»

20:22 | 10.08.2020
Следственный комитет разыскивает екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве

19:54 | 10.08.2020
Прокуратура проверит случай с ребенком, поджегшим себя после видео в TikTok

19:32 | 10.08.2020
Музей истории Екатеринбурга устроит виртуальную прогулку в День города

19:16 | 10.08.2020
В Свердловской области проведено 9181 исследование проб на коронавирус

19:12 | 10.08.2020
В Свердловской области сняли некоторые ограничения по COVID-19

18:43 | 10.08.2020
В Свердловской области бывший полицейский осужден за получение взятки

18:40 | 10.08.2020
Пермяки могут пройти тест на антитела к COVID-19 в 8 лабораториях Прикамья

18:18 | 10.08.2020
В Свердловской области ребенок поджег себя, чтобы повторить трюк из TikTok

18:06 | 10.08.2020
В Свердловской области 30656 человек пострадали от укусов клещей

17:56 | 10.08.2020
Конкурс на разработку «умных» остановок стартовал в Екатеринбурге

17:34 | 10.08.2020
Дмитрий Махонин: «Стройку социальных объектов держу на личном контроле»

17:28 | 10.08.2020
Свердловчанка погибла в аварии в Курганской области

17:14 | 10.08.2020
В Екатеринбурге вынесли приговор гражданину Вьетнама, обвиняемому в организации незаконной миграции

17:01 | 10.08.2020
В Екатеринбурге эвакуировали «КомсоМолл»

16:57 | 10.08.2020
В Екатеринбурге появилась большая фигура святого врача

16:38 | 10.08.2020
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в обороте наркотиков

16:20 | 10.08.2020
В Свердловской области 19 тысяч гектар леса могли уйти в частные руки

16:08 | 10.08.2020
Граффити с чемпионом UFC Петром Яном появилось в Екатеринбурге

15:51 | 10.08.2020
Коронавирус зафиксирован у жителей 11 территорий Прикамья

15:51 | 10.08.2020
В Каменске-Уральском произошёл пожар в магазине

15:46 | 10.08.2020
В Перми сняли с поезда четверых пьяных пассажиров

15:24 | 10.08.2020
В Академическом в Екатеринбурге открыли новую школу

15:19 | 10.08.2020
Власти Пермского края закупят роботизированную систему диагностики онкозаболеваний

15:12 | 10.08.2020
Прокуратура проверит информацию о нахождении медицинских документов на свалке на ЕКАД

14:58 | 10.08.2020
В Прикамье возобновляется плановая госпитализация взрослого населения

14:57 | 10.08.2020
Инспекторы ГИБДД на Среднем Урале проверяют водителей мототехники

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Август      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 