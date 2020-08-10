На Урале скончался молодой учёный медицинского университета

10:14 | 11.08.2020

Фото: Уральский государственный медицинский университет

Скончался молодой учёный, доктор медицинских наук, Лауреат премии Губернатора Свердловской области Михаил Гилёв. Об этом сообщила администрация Уральского государственного медицинского университета. Мужчина ушёл из жизни 8 августа.



В университете с 2019 года Михаил Гилев исполнял обязанности заведующего кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии.



Администрация также рассказала, что Михаил Гилёв родился в 1987 году в Свердловске. Уральскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело» Михаил Васильевич окончил с отличием и решил связать свой дальнейший профессиональный путь с травматологией и ортопедией. Именно по этой специальности он был рекомендован к поступлению в ординатуру, которую окончил в 2012 году.



В 32 года молодой учёный стал доктором медицинских наук. Михаил Гилёв был автором более 175 научных работ, в том числе 23 патентов РФ на изобретения, двух международных патентов Евразийского сообщества.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»