У свердловской компании за долг арестовали машину

09:51 | 11.08.2020

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В Свердловской области судебные приставы за долг в один миллион рублей арестовали машину у компании, осуществляющей пассажирские перевозки.



Должник не погасил крупный штраф в необходимый срок, в связи с чем судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы и банки. Согласно сведениям ГИБДД, за должником зарегистрированы автотранспортные средства, которые начали разыскивать.



Автомобиль, принадлежащий транспортной компании, нашли и арестовали. Он отправлен на штрафстоянку. Если задолженность не будет погашена, машину передадут для его оценки, а затем – для реализации на торгах.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»