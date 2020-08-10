В уральском посёлке горела автомойка

09:27 | 11.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в посёлке Тугулым в Свердловской области произошёл пожар в автомойке, расположенной на улице Ленина.



Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 00:17. На место отправились восемь человек личного состава на двух пожарных машинах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



В 0:24 огонь был локализован, в 0:30 - ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 1:12. На площади 150 квадратных метров были повреждены стены и кровля автомойки.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»