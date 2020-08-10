Свердловский «Автомобилист» со счётом 2:3 одержал победу над «Металлургом»

09:06 | 11.08.2020

Фото: ХК «Автомобилист»

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» накануне завершил первый свой матч Мемориала Ромазана победой над магнитогорским «Металлургом». Счёт игры – 2:3.



Среди свердловчан заброшенными шайбами отметились Арзамасцев, Голышев и Трямкин. В составе «Металлурга» голы на свой счёт записали Мозякин и Швырёв. Ворота екатеринбуржцев защищала Коварж, ворота соперников – Кошечкин.



Напомним, следующие матчи «Автомобилист» проведёт сегодня, 11 августа, в 15.00 с «Амуром» и в четверг, 13 августа, в 15.00 с «Сибирью».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»