«Урал» уступил «Динамо» на матче в Екатеринбурге

23:38 | 10.08.2020

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футболисты «Урала» проиграли «Динамо» в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги.



В составе соперников голы забили Нжи на 39-й минуте и Игбун на 60-й минуте. Игра завершилась со счетом 2:0.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»