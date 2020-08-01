Прокуратура проверит случай с ребенком, поджегшим себя после видео в TikTok

19:54 | 10.08.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле прокуратура организовала проверку в связи с травмированием 9-летнего ребенка. Напомним, ранее мы писали, что мальчик пытался повторить трюк из видео в TikTok.



«По предварительной информации, около 16 час. сегодня, 7 августа 2020 года, 9-летний мальчик, проживающий с родителями в г. Нижнем Тагиле, на отказ родителей погулять, поджег канистру с бензином в огороде своего дома, решив повторить трюк из видео в социальной сети. Ребенок был госпитализирован с термическим ожогом второй степени обеих голеней и бедер 8 %», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Ребенок рассказал, что горящая жидкость потекла под ноги, из-за чего у мальчика загорелись шлепанцы. Он скинул их и запрыгнул в ванную с водой, стоящую в огороде. После этого мальчик побежал в дом к родителям, откуда его в больницу увезла бригада скорой помощи.



Прокуратура устанавливает причины и условия травмирования ребенка. После этого при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»