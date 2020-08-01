В Свердловской области проведено 9181 исследование проб на коронавирус

19:16 | 10.08.2020

Фото: rt.com

Свердловские медики за день провели 9181 исследование проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.



За сутки было обследовано 8770 человек.



Всего на Среднем Урале проведено 1062037 исследований, обследован 994621 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»