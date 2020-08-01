В Свердловской области сняли некоторые ограничения по COVID-19

19:12 | 10.08.2020

Фото: news.yandex.ru

В Свердловской области сняли некоторые ограничительные меры, введенные ранее в связи с эпидемией коронавируса. Официальный документ опубликован на портале правовой информации региона.



Так, на Среднем Урале разрешили работу аттракционов и детских площадок на открытом воздухе и организаций допобразования в сфере спорта, а также групповые занятия в фитнес-центрах с численностью участников до 20 человек. Кроме того, уральцам разрешили увеличить количество посетителей на официальных мероприятиях с 10 до 30%.



Отметим, что для жителей Свердловской области старше 65 лет продлен режим самоизоляции.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»