В Свердловской области ребенок поджег себя, чтобы повторить трюк из TikTok

18:18 | 10.08.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик из-за неосторожности поджег себя, чтобы повторить трюк из соцсети Tiktok.



По словам сотрудников пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, ребенок нашел во дворе частного дома пластиковую бутылку с бензином и зажигалку. Тагильчанин попытался поджечь льющийся бензин. Жидкость попала под ноги мальчику, после чего у него загорелись тапочки и штаны.



Ребенок смог потушить одежду, после чего рассказал об этом родителям. Мальчика госпитализировали с ожогами.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»