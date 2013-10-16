В Екатеринбурге вынесли приговор гражданину Вьетнама, обвиняемому в организации незаконной миграции

17:14 | 10.08.2020

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор уроженцу Вьетнама До Ны Бангу, который, по версии следствия, организовал незаконную миграцию своих соотечественников в РФ. Ему было вынесено обвинение по п. «а» ч. 2 ст.322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») и назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.



Выявили и задержали гражданина оперативники УФСБ по Свердловской области. Вместе с До Ны Бангом по делу проходили еще несколько лиц, в настоящее время в отношении них уже вынесен приговор. Как установлено судом, незаконная миграция была организована путем подачи фиктивных документов для оформления приглашений иностранным гражданам от имени трех компаний, зарегистрированных в Екатеринбурге.



Всего было оформлено около 400 виз, при чем участники группы открыто обсуждали свои действия по телефону – результаты «прослушки» переговоров также есть в материалах дела, как и переписка в приложении «WhatsApp». Там, в том числе, они обсуждали возможности расширения и организации деятельности в других регионах РФ.



Адвокат До Ны Банга уже обжаловал приговор.

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