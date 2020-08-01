В Екатеринбурге эвакуировали «КомсоМолл»

17:01 | 10.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге сегодня днём в здании ТРЦ «КомсоМолл» произошёл пожар. Из здания эвакуировались 150 человек, в том числе 10 детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 14:55. Своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию людей удалось благодаря пожарной сигнализации. На место прибыли 34 человека личного состава на 11 единицах техники.



Установлено, что возгорание произошло в помещении туалета на третьем этаже здания. Оно было ликвидировано сотрудниками ТРЦ. Причины произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»