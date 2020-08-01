В Екатеринбурге задержали подозреваемого в обороте наркотиков

16:38 | 10.08.2020

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге напротив дома № 154 на улице Татищева сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических веществ.



Произошло это 6 августа. Тогда наряд ДПС обратил внимание на припаркованный у края проезжей части Volkswagen Polo и на двух подозрительных мужчин.



Увидев приближающихся сотрудников полиции, один из них бросил на землю пакетик с неизвестным веществом. Второй аналогичный пакетик с порошком белого цвета был обнаружен следственно-оперативной группой отдела полиции № 9 при осмотре места происшествия под деревом. В ходе проведенного исследования было установлено, что в пакетиках находилось наркотическое средство «мефедрон» общей массой 0,983 граммов.



Сотрудники полиции в отношении задержанного 25-летнего безработного местного жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК Российской Федерации. Ему грозит до трёх лет лишения свободы. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Расследование уголовного дела продолжается.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»