В Свердловской области 19 тысяч гектар леса могли уйти в частные руки

16:20 | 10.08.2020

В Туринском районе Свердловской области огромный земельный участок площадью почти 19 тысяч гектар оказался отнесен к категории сельскохозяйственного назначения, что в будущем позволяет продать его в частные руки, несмотря на то, что почти полностью покрыт лесом. Нестыковки в государственном лесном реестре и Едином государственном реестре недвижимости выявил инспектор отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



Как сообщает пресс-служба ведомства, выявлено, что земельный участок сельскохозяйственного назначения, не используется по целевому назначению. В ходе визуального осмотра на всей его площади обнаружено зарастание древесно-кустарниковой растительностью (сосна, осина, береза, рябина, ольха).



В бездействии собственников усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч.2 ст.8.8 КоАП РФ. Материалы административного обследования направлены в Межведомственную рабочую группу для принятия мер, направленных на устранение противоречий ЕГРН и ГЛР.



Аналогичные нарушения были выявлены вблизи села Мезенское Белоярского городского округа. В ходе проведения выявлено, что земельный участок сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования – для ведения сельскохозяйственного производства с кадастровым номером 66:42:0201003:1140, общей площадью 7,2 га, не используется по целевому назначению.



В ходе визуального осмотра участка на всей его площади обнаружено зарастание древесно-кустарниковой (сосна, рябина, малина) растительностью. Большинство деревьев имеют высоту более 7 м.

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