Граффити с чемпионом UFC Петром Яном появилось в Екатеринбурге

16:08 | 10.08.2020

Фото: Пресс-служба «Архангел Михаил»

Сегодня в Екатеринбурге на трансформаторной подстанции на улице Шейнкмана появилось граффити с Петром Яном, который 12 июля одержал досрочную победу над бразильцем Жозе Альдо и стал вторым чемпионом UFC из России. На создание рисунка ушло четыре дня, девять килограмм фасадной краски и 30 баллончиков различных цветов.



Авторами работы стали художники из Санкт-Петербурга из команды SPB Colors. Площадь граффити составила больше 25 квадратных метров.



«Ещё во время боя с Фейбером мы уже подумали, что Пётр станет чемпионом, и нужно будет его таким образом поздравить. Мы думали сделать граффити еще до боя с Альдо, но в итоге решили повременить»,- рассказал художник Сергей.



Принимал работу лично Пётр Ян. Он поблагодарил ребят за работу и оставил на стене собственный автограф.



«Я не ожидал, что вообще кто-то где-то будет рисовать подобные вещи. Как только нарисовали в Питере и Москве, то пошли маленькие картинки по городам. Я когда увидел первое граффити — это было очень приятно. Хотел найти ребят, сделать презент. Получилось так, что они приехали в Екатеринбург сами. Знаешь, в этом есть что-то мотивационное: прошел мимо, как-то энергетически зарядился и пошел в зал»,- рассказал боец.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»