Прокуратура проверит информацию о нахождении медицинских документов на свалке на ЕКАД

15:12 | 10.08.2020

Фото: mosreg.ru

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку по сообщениям СМИ об обнаружении на свалке около екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) медицинских документов, в которых содержались персональные данные пациентов.



«В СМИ была опубликована информация о том, что житель Екатеринбурга на 61 километре ЕКАД обнаружил на месте несанкционированного размещения отходов несколько мешков с медицинскими документами. На данных документах имелись оттиски печатей МАУ "ГКБ № 40" города Екатеринбурга, а также персональные данные пациентов», — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.



Прокуратура установит достоверность данной информации. В случае её подтверждения будет дана правовая оценка хранению и утилизации служебной документации со стороны ответственных лиц медучреждения.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»