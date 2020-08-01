Инспекторы ГИБДД на Среднем Урале проверяют водителей мототехники

14:57 | 10.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Инспекторы ГИБДД Свердловской области проводят беседы с водителями мотоциклов, рассказывают о наиболее частых нарушениях ПДД, которые стали причинами ДТП, а также раздают памятки с полезной информацией.



По данным пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, рост числа ДТП с участием мототехники вызван нарушением ПДД, отсутствием навыков управления и несоблюдения мер пассивной безопасности водителями во время поездок на мотоциклах, квадроциклах и мопедах.



Рейды ГИБДД по выявлению нарушений ПДД проходят, в том числе, и в отдаленных населенных пунктах. Так, в поселках и садовых товариществах Верхнепышминского района сотрудники ГИБДД контролируют соблюдение ПДД мотолюбителями.



В ходе патрулирования Ревдинского района в поле зрения сотрудников ГИБДД попали несовершеннолетние, которые по обочине дороги катили питбайк и мопед. Автоинспекторам несовершеннолетние рассказали, что катят мототехнику до лесного массива, где планируют прокатиться. На место вызваны их родители, которым рассказали об опасности и возможном последствии подобных поездок, после чего родители заявили, что мототранспорт несовершеннолетним не доверят.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»