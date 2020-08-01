Зооспасатель в Екатеринбурге вытащил котёнка из вентиляции

14:22 | 10.08.2020

Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

В Екатеринбурге в квартире на шестом этаже на Белинского, 154 зооспасатель вытащил из вентиляционной шахты котёнка.



Хозяева не смогли найти его в квартире, а позже обнаружили отдушину в полу под ванной. Оттуда доносился едва слышный писк. Хозяева провели большую работу и проделали дыру в стене со стороны кухни, обеспечив доступ к каналу.



С помощью камеры зооспасатель обнаружил питомца, после чего вытащил его. Вся операция отняла 30 минут. Сейчас здоровью котёнка ничего не угрожает.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»