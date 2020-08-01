Путин назначил в Свердловскую область несколько новых судей

13:58 | 10.08.2020

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил в Свердловскую область новых судей Свердловского областного суда, Сысертского районного суда и Арбитражного суда.



Указ о назначении судей федеральных судов и о представителях главы государства в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ размещён на портале правовой информации.



Так, судьёй Свердловского областного суда назначен Андрей Пушкарёв, судьёй Сысертского районного суда – Ирина Баишева, а судьёй Арбитражного суда Свердловской области – Влада Плакатина.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»