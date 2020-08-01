В инфекционной больнице Нижнего Тагила начал работу современный компьютерный томограф

13:31 | 10.08.2020

Фото: СтопCOVID-19

В Нижнем Тагиле в инфекционной больнице начал работать современный компьютерный томограф Siemens. Новое оборудование поможет врачам в диагностике в период распространения коронавирусной инфекции, а также при обследовании на другие инфекционные заболевания.



Ранее новые томографы были установлены в ГКБ №40 Екатеринбурга и в городской больнице Каменска-Уральского.



«У нас еще много планов по оснащению медорганизаций современным оборудованием. Финансы на это есть – все запланированные на год субсидии поступают и из федерального, и из регионального бюджетов в полном объеме», – сказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.



Всего в Нижнем Тагиле пять компьютерных томографов (два из них в городской больнице №4, по одному – в 1-й горбольнице, Демидовской ЦГБ, Городской инфекционной больнице).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»