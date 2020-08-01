Из ЦПКиО в Екатеринбурге неизвестные вынесли двухметровый монумент

13:22 | 10.08.2020

Фото: организаторы фестиваля «Лом»

В Екатеринбурге из ЦПКиО имени Маяковского в выходные вынесли двухметровый монумент, который создала художница из Петрозаводска Александра Гордеева специально для фестиваля «Лом». Его установили 8 августа, через несколько часов он исчез.



По словам организаторов, арт-объект называется «Я тебя слышу» и изображает стетоскоп.



«Открытие фестиваля состоится 13 августа, с 6 числа осуществляются завоз и установка скульптур в ЦПКиО. Мы и представить не могли, что кто-то сможет украсть одну из них, причём среди бела дня», – говорит главный организатор Илья Полетаев.



В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что служба участковых уполномоченных в настоящее время проводит проверку.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»