Вместо суда на екатеринбурженку, вышедшую на пикет в поддержку Хабаровска, вновь составили протокол

12:53 | 10.08.2020

На жительницу столицы Урала Екатерину Сурсякову, которая в Екатеринбурге выходила с одиночным пикетом в поддержку Хабаровска 1 августа, сегодня составили второй протокол. По данным защитников женщины, речь идет о статье 20.2 часть 8 КоАП (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В эту субботу она вышла с плакатом против произвола полиции и судебной системы.



Ранее её уже доставляли без повестки из дома в отдел исполнения административного законодательства на Фрунзе, 76. Тогда поводом послужил её одиночный пикет 1 августа в поддержку Хабаровска. Там на женщину составили протокол по статье 20.2 часть 5 КоАП (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), а также выдали ей на 10 августа повестку на Фрунзе, 76 для доставления в Ленинский суд.



Прибывшей на Фрунзе активистке сообщили, что сегодня её судить не будут, но составили ещё один протокол, за другой одиночный пикет, 8 августа.



При этом, как отмечает защитница Анастасия Поручикова, во время одиночного пикета к Екатерине подходили сотрудники полиции. Они сообщили женщине, что как только появится ещё кто-то с плакатом, она должна будет свернуть свой. Позже, когда на площадь у театра драмы вышла ещё одна екатеринбурженка на одиночный пикет (к девушке подходил сотрудник полиции и попросил соблюдать положенную дистанцию в минимум 40 метров от другой протестующей), Сурсякова незамедлительно прекратила свой.



В настоящее время на Фрунзе, 76 к Екатерине прибыли Анастасия Поручикова и Андрей Щукин, однако майор Светлана Бабинова их не пускает, несмотря на поданое Екатериной ходатайство и доверенности.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»