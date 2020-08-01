5 118 новых случаев коронавируса выявлено в РФ

12:49 | 10.08.2020

Фото: РИА Новости

За последние сутки в России выявлено 5 118 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 70 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 259 человек.



Больше всего новых заражённых в Москве (694), Свердловской области (179) и Санкт-Петербурге (157).



Всего на сегодняшний день в России выявлено 892 654 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 15 001 летальный исход, выздоровел 696 681 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»