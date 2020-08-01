В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 102 человек

12:43 | 10.08.2020

Фото: АГН «Москва»

По данным на 10 августа, за последние сутки в Екатеринбурге зарегистрировали ещё 102 случая заражения новой коронавирусной инфекции.



За сутки в Свердловской области зарегистрировали 179 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 22446 человек. Зафиксировано десять случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 337. Выписались 80 человек. Всего уральские врачи вылечили 18560 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»