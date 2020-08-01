 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

12:43 | 10.08.2020

Фото: АГН «Москва»

В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 102 человек

По данным на 10 августа, за последние сутки в Екатеринбурге зарегистрировали ещё 102 случая заражения новой коронавирусной инфекции.

За сутки в Свердловской области зарегистрировали 179 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 22446 человек. Зафиксировано десять случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 337. Выписались 80 человек. Всего уральские врачи вылечили 18560 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:38 | 10.08.2020
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в обороте наркотиков

16:20 | 10.08.2020
В Свердловской области 19 тысяч гектар леса могли уйти в частные руки

16:08 | 10.08.2020
Граффити с чемпионом UFC Петром Яном появилось в Екатеринбурге

15:51 | 10.08.2020
Коронавирус зафиксирован у жителей 11 территорий Прикамья

15:51 | 10.08.2020
В Каменске-Уральском произошёл пожар в магазине

15:46 | 10.08.2020
В Перми сняли с поезда четверых пьяных пассажиров

15:24 | 10.08.2020
В Академическом в Екатеринбурге открыли новую школу

15:19 | 10.08.2020
Власти Пермского края закупят роботизированную систему диагностики онкозаболеваний

15:12 | 10.08.2020
Прокуратура проверит информацию о нахождении медицинских документов на свалке на ЕКАД

14:58 | 10.08.2020
В Прикамье возобновляется плановая госпитализация взрослого населения

14:57 | 10.08.2020
Инспекторы ГИБДД на Среднем Урале проверяют водителей мототехники

14:39 | 10.08.2020
В 2021 году при поддержке края в Кочевском округе Прикамья завершится строительство нового сельского клуба

14:38 | 10.08.2020
ФК «Урал» проведёт матч с «Динамо»

14:30 | 10.08.2020
Жителей Перми приглашают на городскую ярмарку «Гриль, барбекю»

14:22 | 10.08.2020
Зооспасатель в Екатеринбурге вытащил котёнка из вентиляции

13:58 | 10.08.2020
Путин назначил в Свердловскую область несколько новых судей

13:56 | 10.08.2020
Сельхозтоваропроизводители Прикамья могут подать заявку на получение субсидий через МФЦ

13:31 | 10.08.2020
В инфекционной больнице Нижнего Тагила начал работу современный компьютерный томограф

13:25 | 10.08.2020
Краевые власти помогли 15 туристам вернуться в Пермь из Дубая

13:22 | 10.08.2020
Из ЦПКиО в Екатеринбурге неизвестные вынесли двухметровый монумент

12:58 | 10.08.2020
Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Прикамье сохраняется ниже 1 в течение шести дней

12:53 | 10.08.2020
Вместо суда на екатеринбурженку, вышедшую на пикет в поддержку Хабаровска, вновь составили протокол

12:49 | 10.08.2020
5 118 новых случаев коронавируса выявлено в РФ

12:49 | 10.08.2020
Для 101 школы Прикамья в рамках нацпроекта закупят современное цифровое оборудование

12:43 | 10.08.2020
В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 102 человек

12:43 | 10.08.2020
В Пермском крае подтверждено 67 случаев COVID-19

12:40 | 10.08.2020
Свыше 18,5 тысяч свердловчан вылечились от коронавируса

12:37 | 10.08.2020
Скончались ещё 10 свердловчан с COVID-19

12:34 | 10.08.2020
179 новых случаев коронавируса выявлено в Свердловской области

12:33 | 10.08.2020
Неделя в Перми будет холодной

11:57 | 10.08.2020
Общественный транспорт попал в ДТП в Екатеринбурге

11:37 | 10.08.2020
На трассе Пермь-Екатеринбург организуют реверсивное движение

11:10 | 10.08.2020
В Екатеринбурге пройдёт фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера»

10:54 | 10.08.2020
Перед судом на Урале предстанет бывший инспектор ДПС, обвиняемый в получении взятки

10:29 | 10.08.2020
Свердловский ХК «Автомобилист» встретится с «Металлургом»

10:12 | 10.08.2020
Свердловчане стали чаще оплачивать услуги на дому с помощью почтальонов

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Август      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 