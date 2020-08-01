Свыше 18,5 тысяч свердловчан вылечились от коронавируса

12:40 | 10.08.2020

Фото: mos.ru

За последние сутки в Свердловской области из больниц по выздоровлению выписались ещё 80 человек с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего уральские врачи вылечили 18560 пациентов.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 179 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 22446 человек. Зафиксировано десять случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 337.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»