Скончались ещё 10 свердловчан с COVID-19

12:37 | 10.08.2020

Фото: primorsky.ru

В Свердловской области зарегистрировали ещё десять случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 337.



За последние сутки на Среднем Урале зарегистрировали 179 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 22446 человек. Выписано 80 человек. Общее число вылечившихся достигло 18560.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»