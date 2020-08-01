Общественный транспорт попал в ДТП в Екатеринбурге

11:57 | 10.08.2020

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Сегодня, 10 августа, в столице Урала произошла авария с участием трамвая и легковушки. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург».



Отмечается, что на пересечении улиц Воинской и Космонавтов перестал работать светофор, в результате чего трамвай, следующий по маршруту № 16, столкнулся с легковым автомобилем.



Информации о пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»