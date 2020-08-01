На трассе Пермь-Екатеринбург организуют реверсивное движение

11:37 | 10.08.2020

Фото: infox.ru

На автодороге Пермь-Екатеринбург, км 282+340, из-за капитального ремонта путепровода будет ограничен проезд. Машины начнут пропускать в одностороннем порядке. Знаки и светофор уже установлены.



Реверсивное движение организуют с 11 до 14 августа (будет закрыта полоса для проезда транспорта в направлении Перми), затем с 17 до 21 августа (полоса для движения в сторону Екатеринбурга).



Кроме того, на км 331+232 также продолжается капитальный ремонт путепровода. Движение в сторону Екатеринбурга до 17 августа осуществляется по одной полосе.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»