В Екатеринбурге пройдёт фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера»

11:10 | 10.08.2020

Фото: gardener.ru

В Екатеринбурге состоится евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера». Пройдёт мероприятие с 14 по 20 августа. Место его проведения из-за пандемией COVID-19 мэр города Александр Высокинский перенёс.



Теперь мероприятие пройдёт на территории, прилегающей к зданию на улице Февральской Революции, 27. Организаторы обеспечат соблюдение необходимых мер по защите населения от коронавирусной инфекции.



Для создания садов дизайнеры используют десятки видов деревьев, трав и цветов, а также скульптурных композиций. В своих работах эксперты покажут тренды сезона, а также экоматериалы и технологии ландшафтной архитектуры. Планируется, что созданные сады останутся на площадке до конца сентября.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»