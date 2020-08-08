Свердловский ХК «Автомобилист» встретится с «Металлургом»

10:29 | 10.08.2020

Фото: ХК «Автомобилис»

Сегодня, 10 августа, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в рамках предсезонного турнира в Магнитогорске проведёт матч с «Металлургом». Начало состоится в 19:00.



Прямую трансляцию матча можно посмотреть на КХЛ-ТВ HD и на официальном YouTube-канале «Металлурга».



Следующие матчи «Автомобилист» проведёт 11 августа в 15.00 с «Амуром» и 13 августа в 15.00 с «Сибирью».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»