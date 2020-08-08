Свердловчане стали чаще оплачивать услуги на дому с помощью почтальонов

10:12 | 10.08.2020

Фото: пресс-служба АО «Почта России»

С начала 2020 года в Свердловской области почтальоны приняли на дому около одного миллиона платежей за коммунальные услуги. Этот показатель в полтора раза превысил данные за аналогичный период в прошлом году.



Приём платежей проходит с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов, которые есть у свыше 500 почтальонов в области. В режиме онлайн платёж зачисляется на центральный сервер, откуда затем переводится на счёт контрагента.



В настоящее время почтальоны Свердловской области имеют возможность на дому принимать коммунальные платежи, штрафы ГИБДД, налоги, госпошлины, оплату за связь, интернет. Срок зачисления средств – от одной минуты до трех рабочих дней. Сервис популярен у маломобильных групп граждан, пожилых людей и жителей удаленных территорий.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»