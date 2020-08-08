Уральца лишили иномарки за долг свыше 16 млн рублей

09:59 | 10.08.2020

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В Свердловской области судебные приставы арестовали иномарку у мужчины, который накопил долг по налогам свыше 16 миллионов рублей.



Погашать задолженность мужчина не торопился, поэтому судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы и банки. Затем было вынесено постановление об аресте счетов в банках, а также о запрете регистрационных действий в отношении автотранспортных средств должника. Кроме того, мужчину ограничили в праве выезда за пределы страны.



У должника арестовали Audi Q5. Автомобиль отправлен на штрафстоянку. Если задолженность не будет погашена, машину передадут для оценки, а в дальнейшем – для реализации на торгах. Вырученные с продажи средства будут перечислены в федеральный бюджет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»