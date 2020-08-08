Ребёнок пострадал в аварии в Екатеринбурге

09:37 | 10.08.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

Накануне вечером, около 21:40, в Екатеринбурге на улице Окружной возле дома № 1Д произошла авария с участием Daewoo Nexia и Renault Symbol. Есть пострадавшие, в числе которых – ребёнок.



Предварительно сотрудники полиции установили, что 23-летний водитель Daewoo Nexia (стаж три года) ехал по Селькоровской со стороны Полевского тракта и при повороте налево на Окружную не предоставил преимущество в движении Renault Symbol, который двигался во встречном направлении.



В результате столкновения пострадали пассажиры Renault Symbol – 39-летняя женщина и 13-летняя девочка получили ЗЧМТ и тупые травмы живота. Женщину доставили в 36 ГКБ, а девочку – в ДГБ № 9. Водитель Daewoo Nexia с переломом плеча был доставлен в 36 ГКБ.



Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»