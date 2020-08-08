В Екатеринбурге на нескольких улицах перекроют движение транспорта

09:16 | 10.08.2020

В Екатеринбурге на этой неделе закроют пять участков улиц. Причиной станут летние ремонтные и строительные работы.



Так, с 10 августа и до конца месяца из-за строительства газопровода и ремонта теплотрассы будет перекрыт участок в районе ул. Красных Командиров от дома №118 до дома №130. Объезд по улицам Таганской, Даниловской и Ползунова.



Также сегодня и до 2 сентября из-за строительства трубопровода закрывают проезд в районе Газетная, 57. Движение там будет перекрыто до 2 сентября.



С 11 августа перекроют пер. Широкий в районе дома №2. АО «ЕТК» в это время будет строить теплосеть.



15 августа до 10 сентября закроют Авангардную от Кировградской до Калинина ради возведения инженерные сети. Объезд по улицам Красных Борцов, Уральских Рабочих, Кузнецова и Кировградской.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»