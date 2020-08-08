В Нижнем Тагиле легковушка вылетела с трассы

18:52 | 9.08.2020

Фото: v-tagile.ru

Сегодня, 8 августа, в Нижнем Тагиле на трассе до Усть-Утки легковушка улетела в кювет. Об этом пишет ИА «Все новости».



По некоторым данным, 18-летний водитель автомобиля LADA не справился с управлением, в результате чего выехал с трассы.



В ДТП молодой человек получил телесные повреждения. С переломами на карете скорой помощи его увезли в больницу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»