Новости дня
14:45 | 9.08.2020
Фото: ХК «Автомобилист»
Свердловский «Автомобилист» отправился на предсезонный турнир
Расписание игр «Автомобилиста»:
— 10 августа, 19.00 - «Металлург» - «Автомобилист»;
— 11 августа, 15.00 - «Автомобилист» - «Амур»;
— 13 августа, 15.00 - «Сибирь» - «Автомобилист».
Посмотреть матчи получится на КХЛ-ТВ HD и официальном Youtube-канале «Металлурга».
На турнир отправился следующий состав:
— Вратари: Якуб Коварж, Владимир Галкин, Владислав Гросс
— Защитники: Никита Трямкин, Алексей Василевский, Захар Арзамасцев, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Максим Березин, Сергей Зборовский, Николай Тимашов, Александр Щемеров, Александр Севостьянов, Семен Переляев, Владислав Леонтьев, Юрий Журавлев
— Нападающие: Павел Дацюк, Анатолий Голышев, Алексей Макеев, Георгий Белоусов, Станислав Бочаров, Павел Куликов, Андрей Обидин, Степан Хрипунов, Александр Протапович, Евгений Мозер, Вячеслав Литовченко, Кирилл Пилипенко, Питер Холланд, Джефф Плэтт, Евгений Митякин, Илья Захаров, Илья Лоза.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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