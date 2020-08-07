В центре Екатеринбурга из окна выпал мужчина

13:45 | 9.08.2020

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Сегодня утром в столице Урала из окна многоэтажки на улице Куйвашева, 21 выпал мужчина. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург».



По предварительным данным, молодой человек упал с высоты десятого этажа. Он скончался на месте происшествия. По факту случившегося следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СКР начал проверку.



В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области рассказали, что произведён осмотр места, а также проведён опрос местных жителей. Признаков того, что в отношении мужчины совершены противоправные действия со стороны посторонних, нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»