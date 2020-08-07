Новости дня
13:05 | 9.08.2020
Фото: РИА Новости
5 189 новых случаев коронавируса выявлено в России
Всего, по данным на 9 августа, в России выявлено 887 536 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 14 931 летальный исход, выздоровело 693 422 человека.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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