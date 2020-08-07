5 189 новых случаев коронавируса выявлено в России

За последние сутки в России выявлено 5 189 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 77 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 215 человек.Всего, по данным на 9 августа, в России выявлено 887 536 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 14 931 летальный исход, выздоровело 693 422 человека.