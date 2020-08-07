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12:50 | 9.08.2020

Фото: АГН «Москва»

В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 100 человек

По данным на 4 августа, за последние сутки в Екатеринбурге зарегистрировали ещё 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекции.

За сутки в Свердловской области зарегистрировали 184 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 22267 человек. Зафиксировано ещё пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 327. Выписано 82 человека. Общее число вылечившихся достигло 18480.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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