В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 100 человек

12:50 | 9.08.2020

Фото: АГН «Москва»

По данным на 4 августа, за последние сутки в Екатеринбурге зарегистрировали ещё 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекции.



За сутки в Свердловской области зарегистрировали 184 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 22267 человек. Зафиксировано ещё пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 327. Выписано 82 человека. Общее число вылечившихся достигло 18480.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»