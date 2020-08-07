Ещё пять человек с COVID-19 скончались в Свердловской области

12:38 | 9.08.2020

Фото: primorsky.ru

В Свердловской области зарегистрировали ещё пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 327.



За последние сутки на Среднем Урале зарегистрировали 184 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 22267 человек. Выписано 82 человека. Общее число вылечившихся достигло 18480.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»