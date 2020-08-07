В батут с детьми в Екатеринбурге влетел внедорожник

11:29 | 9.08.2020

Фото: AKADEM_RAION_, INSTAGRAM

В Екатеринбурге на улице Краснолесья внедорожник на скорости въехал в надувной батут, где на момент инцидента находились дети.



По словам очевидцев, автомобиль въехал либо в генератор, либо в крепления батута, так как он сразу начал сдуваться. В ДТП внедорожник получил серьёзные повреждения, из-за чего с места аварии его пришлось эвакуировать.



По некоторым данным, в ДТП участвовало два автомобиля. Другой, не влетевший в батут, остановился на правой полосе на улице Краснолесья.



Информации о пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»