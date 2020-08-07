Евгений Куйвашев поздравил свердловских строителей с их праздником

11:15 | 9.08.2020

Фото: Елена Некрасова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников строительного комплекса Среднего Урала с профессиональным праздником, отметив, что строитель – почётная и уважаемая профессия.



«Созидательным трудом строителей возводятся дома, районы и целые города, благоустраивается окружающая среда, растет качество жизни. Строительная отрасль Свердловской области эффективно работает, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, успешно реализует Национальный проект "Жильё и городская среда"», – заявил Евгений Куйвашев.



Также губернатор отметил, что благодаря стараниям строителей ввод жилья в 2019 году на Среднем Урале вырос на 15% и составил 2 млн 407 тысяч квадратных метров. По словам Куйвашева, обеспеченность населения Свердловской области жильём достигла 26,6 кв.м.на человека, превысив среднероссийский уровень.



«Уже сегодня наши строители включились в работу по подготовке к проведению в Екатеринбурге летней Универсиады в 2023 году. Уверен, что профессионализм, ответственность и дисциплина уральских строителей позволит нам успешно решить масштабные задачи по возведению Деревни Универсиады, новых спортивных и тренировочных объектов»,- подчёркивает Евгений Куйвашев.



Губернатор поблагодарил строителей за их труды и пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также новых успехов в работе на благо Свердловской области.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»